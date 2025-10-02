Скидки
Ягеллония Белосток — Хамрун Спартанс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

2 октября главные новости спорта, футбол, Лига чемпионов, Кубок России, хоккей, КХЛ, НХЛ, Овечкин, баскетбол, Единая лига

«ПСЖ» обыграл «Барселону» в ЛЧ, Овечкин восстановился после травмы. Главное к утру
Аудио-версия:
Французский «ПСЖ» оформил волевую победу над «Барселоной» в Лиге чемпионов, 40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые после травмы попал в заявку на предсезонный матч НХЛ, ЦСКА обыграл по пенальти «Локомотив» в Фонбет Кубке России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» вырвал победу у «Барселоны» в концовке матча Лиги чемпионов.
  2. Овечкин впервые после травмы включён в заявку «Вашингтона» на предсезонный матч.
  3. ЦСКА победил «Локомотив» в серии пенальти в матче Кубка России.
  4. «Монако» ушёл от поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
  5. «Балтика» разгромила «Акрон» в матче 5-го тура Кубка России.
  6. «Карабах» переиграл «Копенгаген» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
  7. «Боруссия» Дортмунд разгромила «Атлетик» в матче 2-го тура Лиги чемпионов.
  8. Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 1 октября, календарь, таблица.
  9. Сборная Марокко неожиданно обыграла Бразилию и досрочно вышла в плей-офф молодёжного ЧМ.
  10. «Вегас» выиграл у «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ с ассистами Ничушкина и Барбашёва.
  11. Минское «Динамо» прервало победную серию, проиграв дома «Северстали».
  12. ХК «Торпедо» отыгрался с 0:2 и победил СКА в овертайме.
  13. «Зенит» обыграл «Автодор» в Единой лиге.
