«ПСЖ» обыграл «Барселону» в ЛЧ, Овечкин восстановился после травмы. Главное к утру
Французский «ПСЖ» оформил волевую победу над «Барселоной» в Лиге чемпионов, 40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые после травмы попал в заявку на предсезонный матч НХЛ, ЦСКА обыграл по пенальти «Локомотив» в Фонбет Кубке России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» вырвал победу у «Барселоны» в концовке матча Лиги чемпионов.
- Овечкин впервые после травмы включён в заявку «Вашингтона» на предсезонный матч.
- ЦСКА победил «Локомотив» в серии пенальти в матче Кубка России.
- «Монако» ушёл от поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
- «Балтика» разгромила «Акрон» в матче 5-го тура Кубка России.
- «Карабах» переиграл «Копенгаген» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
- «Боруссия» Дортмунд разгромила «Атлетик» в матче 2-го тура Лиги чемпионов.
- Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 1 октября, календарь, таблица.
- Сборная Марокко неожиданно обыграла Бразилию и досрочно вышла в плей-офф молодёжного ЧМ.
- «Вегас» выиграл у «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ с ассистами Ничушкина и Барбашёва.
- Минское «Динамо» прервало победную серию, проиграв дома «Северстали».
- ХК «Торпедо» отыгрался с 0:2 и победил СКА в овертайме.
- «Зенит» обыграл «Автодор» в Единой лиге.
Материалы по теме
Комментарии