«ПСЖ» обыграл «Барселону» в ЛЧ, Овечкин восстановился после травмы. Главное к утру

Французский «ПСЖ» оформил волевую победу над «Барселоной» в Лиге чемпионов, 40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые после травмы попал в заявку на предсезонный матч НХЛ, ЦСКА обыграл по пенальти «Локомотив» в Фонбет Кубке России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».