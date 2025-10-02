Скидки
Ягеллония Белосток — Хамрун Спартанс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Вратарь ЦСКА Тороп: серии пенальти стали привычной историей, как-то много уже

Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал победу над «Локомотивом» в серии пенальти (0:0, 4:2 пен.) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
2 : 4
ЦСКА
Москва

«Было достаточно много ударов. Может, не так много в створ, но всё равно был накал. Странно, что счёт был 0:0. Случилось, как случилось. В конце матча «Локомотив» сильно поджал, хорошо прессинговали. Хорошо, что не дожали, а по пенальти нам повезло. Серии пенальти стали привычной историей, как-то много уже (улыбается)», — сказал Тороп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Победа над «Локомотивом» в серии пенальти гарантировала ЦСКА выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России.

Ранее в 4-м туре группового этапа ЦСКА уступил на своём поле в серии пенальти калининградской «Балтике» (1:1, 9:10 пен.). В затянувшейся серии очередь ударов дошла до вратарей, при этом Владислав Тороп не смог реализовать свою попытку в решающей сессии. В текущем розыгрыше Кубка России ЦСКА завершил сериями пенальти три матча из пяти.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Видео: Тороп рассказал о своём состоянии после тяжёлой травмы головы

ЦСКА и «Локомотив» досрочно вышли в 1/4 финала верхней сетки плей-офф Кубка России
