Вратарь ЦСКА Тороп: серии пенальти стали привычной историей, как-то много уже

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал победу над «Локомотивом» в серии пенальти (0:0, 4:2 пен.) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Было достаточно много ударов. Может, не так много в створ, но всё равно был накал. Странно, что счёт был 0:0. Случилось, как случилось. В конце матча «Локомотив» сильно поджал, хорошо прессинговали. Хорошо, что не дожали, а по пенальти нам повезло. Серии пенальти стали привычной историей, как-то много уже (улыбается)», — сказал Тороп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Победа над «Локомотивом» в серии пенальти гарантировала ЦСКА выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России.

Ранее в 4-м туре группового этапа ЦСКА уступил на своём поле в серии пенальти калининградской «Балтике» (1:1, 9:10 пен.). В затянувшейся серии очередь ударов дошла до вратарей, при этом Владислав Тороп не смог реализовать свою попытку в решающей сессии. В текущем розыгрыше Кубка России ЦСКА завершил сериями пенальти три матча из пяти.

Видео: Тороп рассказал о своём состоянии после тяжёлой травмы головы