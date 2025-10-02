Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ягеллония Белосток — Хамрун Спартанс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абдулкадыров: гол Алеррандро в серии пенальти с «Локомотивом» придаст ему уверенности

Абдулкадыров: гол Алеррандро в серии пенальти с «Локомотивом» придаст ему уверенности
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров высказался о влиянии на бразильского нападающего Алеррандро забитого им послематчевого пенальти в серии с «Локомотивом» (0:0, 4:2 пен.) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
2 : 4
ЦСКА
Москва

«Что касается гола Алеррандро в серии пенальти с «Локомотивом», он придаст ему уверенности. Почему нет? Он забил в серии пенальти, а мы победили»,— сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В составе ЦСКА свои удары в послематчевой серии с «Локомотивом» реализовали Иван Обляков, Алеррандро, Данил Круговой и Энрике Кармо. У «Локомотива» успешными стали попытки Дмитрия Воробьёва и Жерзино Ньямси, в то время как Алексей Батраков и Артём Тимофеев свои пенальти не реализовали, ударив левее ворот.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
Эксклюзив
Вратарь ЦСКА Тороп: серии пенальти стали привычной историей, как-то много уже

Видео: Закладка первого камня для новой базы ЦСКА

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android