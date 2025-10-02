Абдулкадыров: гол Алеррандро в серии пенальти с «Локомотивом» придаст ему уверенности

Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров высказался о влиянии на бразильского нападающего Алеррандро забитого им послематчевого пенальти в серии с «Локомотивом» (0:0, 4:2 пен.) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Что касается гола Алеррандро в серии пенальти с «Локомотивом», он придаст ему уверенности. Почему нет? Он забил в серии пенальти, а мы победили»,— сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В составе ЦСКА свои удары в послематчевой серии с «Локомотивом» реализовали Иван Обляков, Алеррандро, Данил Круговой и Энрике Кармо. У «Локомотива» успешными стали попытки Дмитрия Воробьёва и Жерзино Ньямси, в то время как Алексей Батраков и Артём Тимофеев свои пенальти не реализовали, ударив левее ворот.

