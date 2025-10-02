РФС обратился в КДК по делу Писарского в связи с новыми обстоятельствами

Генеральный директор Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал об обращении в Контрольно-дисциплинарный комитет в связи с новыми вводными по делу дисквалифицированного нападающего Владимира Писарского.

— Есть ли изменения в деле Писарского? Вы говорили, что там появились новые вводные — игрок мог сам делать ставки.

— Мы обратились в КДК, они получили материалы. Может ли его дисквалификация увеличиться, пусть уже решают специалисты, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее Писарский был дисквалифицирован на один год за участие в организации ставок на матч «Сочи», за который выступал в сезоне-2024/2025. Срок его дисквалификации истекает в июле 2026 года.

Видео: «Чайка» — «Сочи». 0:2. Владимир Писарский