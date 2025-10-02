Расписание матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 2 октября

Сегодня, 2 октября, состоятся 18 матчей 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги Европы 2 октября (время московское):
19:45. «Бранн» – «Утрехт»;
19:45. «Рома» – «Лилль»;
19:45. «Лудогорец» – «Бетис»;
19:45. «Селтик» – «Брага»;
19:45. ФКСБ – «Янг Бойз»;
19:45. «Виктория Пльзень» – «Мальмё»;
19:45. «Фенербахче» – «Ницца»;
19:45. «Панатинаикос» – «Гоу Эхед Иглс»;
19:45. «Болонья» – «Фрайбург»;
22:00. «Штурм» – «Рейнджерс»;
22:00. «Базель» – «Штутгарт»;
22:00. «Маккаби» Тель-Авив – «Динамо» Загреб;
22:00. «Ноттингем Форест» – «Мидтьюлланн»;
22:00. «Лион» – «Ред Булл Зальцбург»;
22:00. «Фейеноорд» – «Астон Вилла»;
22:00. «Порту» – «Црвена Звезда»;
22:00. «Сельта» – ПАОК;
22:00. «Генк» – «Ференцварош».
Действующий победитель Лиги Европы — «Тоттенхэм».