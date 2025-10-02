Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ягеллония Белосток — Хамрун Спартанс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги чемпионов по футболу 2025/2026 на 2 октября

Расписание матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 2 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 октября, состоятся 18 матчей 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги Европы 2 октября (время московское):

19:45. «Бранн» – «Утрехт»;
19:45. «Рома» – «Лилль»;
19:45. «Лудогорец» – «Бетис»;
19:45. «Селтик» – «Брага»;
19:45. ФКСБ – «Янг Бойз»;
19:45. «Виктория Пльзень» – «Мальмё»;
19:45. «Фенербахче» – «Ницца»;
19:45. «Панатинаикос» – «Гоу Эхед Иглс»;
19:45. «Болонья» – «Фрайбург»;
22:00. «Штурм» – «Рейнджерс»;
22:00. «Базель» – «Штутгарт»;
22:00. «Маккаби» Тель-Авив – «Динамо» Загреб;
22:00. «Ноттингем Форест» – «Мидтьюлланн»;
22:00. «Лион» – «Ред Булл Зальцбург»;
22:00. «Фейеноорд» – «Астон Вилла»;
22:00. «Порту» – «Црвена Звезда»;
22:00. «Сельта» – ПАОК;
22:00. «Генк» – «Ференцварош».

Действующий победитель Лиги Европы — «Тоттенхэм».

Календарь матчей Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: «Динамо» — «Трактор» в КХЛ, Лига Европы по футболу и баскетбол
Топ-матчи четверга: «Динамо» — «Трактор» в КХЛ, Лига Европы по футболу и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android