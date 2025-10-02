Скидки
Ягеллония Белосток — Хамрун Спартанс. Прямая трансляция
19:45 Мск
Заур Тедеев: удаление подломило игру «Акрона», судья должен быть последовательным

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев раскритиковал рефери после выездного поражения от калининградской «Балтики» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское).

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Оффор – 33'     2:0 Гассама – 54'     3:0 Йенне – 90+4'    
Удаления: нет / Попенков – 69'

«Удаление, конечно, подломило игру. Я считаю, что в ситуации с предупреждением Попенкову первое касание полузащитника было в мяч. Также, думаю, судья должен быть последовательным в той ситуации и больше ориентироваться на дух игры. Мне показалось, что и фола не было, поскольку первое касание было в мяч. Со вторым фолом вопросов нет», — сказал Тедеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Левый защитник «Акрона» Денис Попенков получил первую жёлтую карточку на 58-й минуте игры, а вторую, которая автоматически превратилась в красную — на 69-й минуте. Оба предупреждения были предъявлены главным арбитром Максимом Перезвой при счёте 2:0 в пользу калининградцев.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
