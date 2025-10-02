Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 2 октября

Сегодня, 2 октября, завершится 5-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдёт всего один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на 2 октября.

Расписание матчей 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России на 2 октября (время — московское):

19:30. «Динамо» Махачкала — «Ростов».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти московский коллектив победил соперника со счётом 4:3.