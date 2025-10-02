Дубль Хойлунда — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Наполи» — «Спортинг»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Накануне состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Наполи» и лиссабонский «Спортинг». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Расмус Хойлунд на 36-й минуте. Во втором тайме на 62-й минуте форвард «Спортинга» Луис Суарес восстановил равенство на табло, реализовав пенальти. Расмус Хойлунд на 79-й минуте вывел неаполитанцев вперёд. Отметим, что оба раза нападающему ассистировал Кевин Де Брёйне.

В 1-м туре ЛЧ итальянцы проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:2, а «Спортинг» разгромил казахстанский «Кайрат» (4:1).