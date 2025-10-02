Скидки
Главная Футбол Новости

Дубль Хойлунда — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Наполи» — «Спортинг»

Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Наполи» и лиссабонский «Спортинг». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Хойлунд – 36'     1:1 Суарес – 62'     2:1 Хойлунд – 79'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Расмус Хойлунд на 36-й минуте. Во втором тайме на 62-й минуте форвард «Спортинга» Луис Суарес восстановил равенство на табло, реализовав пенальти. Расмус Хойлунд на 79-й минуте вывел неаполитанцев вперёд. Отметим, что оба раза нападающему ассистировал Кевин Де Брёйне.

В 1-м туре ЛЧ итальянцы проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:2, а «Спортинг» разгромил казахстанский «Кайрат» (4:1).

