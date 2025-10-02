Скидки
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Стогниенко отреагировал на победу «ПСЖ» в матче с «Барселоной»

Стогниенко отреагировал на победу «ПСЖ» в матче с «Барселоной»
Комментарии

Комментатор Okko Владимир Стогниенко отреагировал на исход матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» (1:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'     1:2 Рамуш – 90'    

«Тот случай, когда после 20 минут первого тайма казалось, что всё закончится победой одной команды, а выиграла в итоге другая. Очередная отличная работа Луиса Энрике – «ПСЖ», уступив начало матча, явно превзошёл соперника в движении и прессинге во втором тайме. Лучший игрок то ли Мендеш, который весь матч с переменным успехом сдерживал Ямаля и отдал голевой пас, то ли Хакими, весь матч двигавшийся без остановки и сделавший точной передачей победный мяч. У «Барсы» большой потенциал на дальнейший рост, но у Парижа потенциал, похоже, не хуже, хотя расти дальше – это уже намёки на долгую династию», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«ПСЖ» не отпустил «Барсу» и добил её на 90-й минуте! А Мендеш опять превзошёл Ямаля. Видео
«ПСЖ» не отпустил «Барсу» и добил её на 90-й минуте! А Мендеш опять превзошёл Ямаля. Видео
