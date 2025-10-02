Милорад Мажич: футбол — это бизнес и политика, а Россия — сила и империя

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич ответил на вопрос о возможном возвращении России на международную арену. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года.

«Футбол — это давно уже не только спорт. Это ещё и бизнес, и политика. К сожалению, далеко не всё зависит от чисто футбольных вещей. Сначала казалось, что возвращение — дело нескольких месяцев. Но теперь всё зависит от мировой политики, а не от футбольных властей… Могу сказать лишь одно: вы — сила! Россия — это сила! Это империя! Я не могу объяснить людям на Западе, какой у вас менталитет. В Европе не знают, что такое Россия — и это проблема. Невозможно просто так взять и отрезать Россию. Она важная часть мировой политики и всех мировых процессов», — приводит слова Мажича «Спорт-экспресс».

Действующий чемпион России по футболу — «Краснодар». После 10 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА, набравший 21 очко.