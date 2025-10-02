Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ягеллония Белосток — Хамрун Спартанс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Милорад Мажич: футбол — это бизнес и политика, а Россия — сила и империя

Милорад Мажич: футбол — это бизнес и политика, а Россия — сила и империя
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич ответил на вопрос о возможном возвращении России на международную арену. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года.

«Футбол — это давно уже не только спорт. Это ещё и бизнес, и политика. К сожалению, далеко не всё зависит от чисто футбольных вещей. Сначала казалось, что возвращение — дело нескольких месяцев. Но теперь всё зависит от мировой политики, а не от футбольных властей… Могу сказать лишь одно: вы — сила! Россия — это сила! Это империя! Я не могу объяснить людям на Западе, какой у вас менталитет. В Европе не знают, что такое Россия — и это проблема. Невозможно просто так взять и отрезать Россию. Она важная часть мировой политики и всех мировых процессов», — приводит слова Мажича «Спорт-экспресс».

Действующий чемпион России по футболу — «Краснодар». После 10 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА, набравший 21 очко.

Материалы по теме
Мажич отреагировал на слова Аршавина, что в РПЛ часто назначают пенальти за игру рукой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android