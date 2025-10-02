ЦСКА одержал четвёртую победу над «Локомотивом» за шесть матчей в Кубке России

ЦСКА одержал четвёртую победу над московским «Локомотивом» в последних шести матчах в рамках Фонбет Кубка России. Накануне, 1 октября, армейцы встречались с железнодорожниками в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ турнира сезона-2025/2026. В основное время матча голов забито не было — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:2.

В составе «Локомотива» не смогли реализовать пенальти Алексей Батраков и Артём Тимофеев.

«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал 10 очков и находится на втором месте в турнирной таблице группы D. ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини, с 10 очками располагается на первой строчке.