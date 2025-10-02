Экс-игрок ЦСКА Иванов поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком»

Бывший игрок ЦСКА Василий Иванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Спартаком». Игра пройдёт в воскресенье, 5 октября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 16:30 мск.

«Дерби есть дерби. Неважно, кто на каком месте и в каком состоянии. Игра будет интересной. На мой взгляд, ЦСКА более сыгран. Это одна из лучших команд в РПЛ. Думаю, должны победить. Но будет непросто! «Спартак» играет не очень стабильно, а ЦСКА показывает хороший футбол», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.