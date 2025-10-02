Тренер «ПСЖ» Луис Энрике во второй раз за пять матчей обыграл «Барселону»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике во второй раз за пять последних матчей обыграл каталонскую «Барселону», которую возглавлял ранее в своей карьере. Накануне, 1 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между парижанами и сине-гранатовыми. Победу в игре, проходившей на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания), одержали гости со счётом 2:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19' 1:1 Маюлу – 38' 1:2 Рамуш – 90'
В следующем туре общего этапа ЛЧ каталонская команда встретится с греческим «Олимпиакосом». Французский клуб сыграет с немецким «Байером». Оба матча состоятся 21 октября.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
