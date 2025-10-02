Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике во второй раз за пять матчей обыграл «Барселону»

Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике во второй раз за пять последних матчей обыграл каталонскую «Барселону», которую возглавлял ранее в своей карьере. Накануне, 1 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между парижанами и сине-гранатовыми. Победу в игре, проходившей на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания), одержали гости со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'     1:2 Рамуш – 90'    

В следующем туре общего этапа ЛЧ каталонская команда встретится с греческим «Олимпиакосом». Французский клуб сыграет с немецким «Байером». Оба матча состоятся 21 октября.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

