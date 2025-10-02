«Арсеналу» повезло». Арапов — о матче «канониров» с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов

Комментатор Оkkо Влад Арапов высказался по итогам матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между лондонским «Арсеналом» и «Олимпиакосом» (2:0).

«Конечно, «Арсенал» подходил фаворитом к матчу с «Олимпиакосом», но, что любопытно, в последних трёх гостевых играх сильнее были греки. Ещё любопытнее – это то, что команды встречались 12 раз и было шесть побед у греков и шесть у англичан. Микель Артета не мог недооценить соперника, тем более у «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар, то есть сошлись оба баска. Микель Артета в свои 13 лет тренировался у Мендилибара, когда тот тренировал молодёжку «Атлетико». С символической точки зрения эта вывеска была красивой.

Что касается игры, «Арсеналу» повезло — команда начала очень мощно и забила гол на 12-й минуте. По сравнению с матчем с «Атлетико» это очень сильно подсобило, потому что была уверенность в своих действиях, особенно у защитников. Я отметил бы в этом матче Майлза-Льюис Скелли. Для меня это лучший футболист этого матча. Он столько раз выиграл верх при своём скромном росте. Сколько раз он опередил вингера «Олимпиакоса». Это было очень потрясающе! Он очень понравился при том, что в этом сезоне практически не играл и впервые вышел в стартовом составе. На его позиции в АПЛ выходит Риккардо Калафьори. У Артеты была мощная ротация в этой игре — аж шесть замен. В первом тайме «Арсенал» был лучше и конкретнее, но не мог забить больше одного мяча. Хотя моменты также были у «Олимпиакоса», команды могли уйти на перерыв с ничейным счётом. Но очень сильно подсобил Давид Райя. На мой взгляд, это один из лучших вратарей в Лиге чемпионов и в мире на данный момент.

Во втором тайме «Олимпиакос» пробил больше «Арсенала» по воротам, и вышел Тареми, то есть команда начала играть в два центральных нападающих. Моменты были за счёт навесов в штрафную площадь. Это классика вертикального футбола и то, что прививал эти годы «Олимпиакосу» Мендилибар. Повезло, что защитники «Арсенала» достаточно чётко сохранили офсайдную линию и гол в их ворота отменили. В целом «Олимпиакос» понравился. Хоть у них был примитивный футбол, но пока не забил Сака, казалось, что они могут сравнять. Но «Арсенал» настолько чётко действует в обороне и не только, что это команда с запасом. У команды в пятый раз подряд срабатывают замены. Сейчас вышел Сака, который забил с передачи Эдегора. Также важно возвращение и Эдегора — Мартин управлял атаками лондонцев. Он был главным. Многие критикуют Дьёкереша, что он не забивает, но он проделал много черновой работы в первом тайме, хотя в итоге у него есть голевая. Моя тройка лучших в этом матче у «Арсенала»: Скелли, Эдегор и Райя. У «Олимпиакоса» Цолакис пытался тащить, и в целом оборона команды хорошо действовала. У того же Эль-Кааби было мало моментов. У «Арсенала» очень большой запас прочности на этот сезон – команда очень уверенно идёт и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. А «Олимпиакос» в 1-м туре Лиги чемпионов потерял очки с «Пафосом», что является проблемой. Всего одно очко за два тура, а у греков сложный календарь. Тот же «Арсенал» я вижу в топ-8», — сказал Арапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».