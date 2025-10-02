Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «Олимпиакос»

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «Олимпиакос»
Комментарии

Накануне состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Арсенал» (Англия) и «Олимпиакос» (Греция). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье (Франция).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Мартинелли – 12'     2:0 Сака – 90+2'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Габриэл Мартинелли открыл счёт на 12-й минуте, Букайо Сака удвоил преимущество команды на 90+2-й минуте.

После этой игры «Арсенал» с шестью очками находится в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Олимпиакос» с одним очком располагается в нижней её части.

Материалы по теме
Шедевр защитника «Юве», успех «Арсенала» и удивительная связка «Наполи». Какой день в ЛЧ!
Видео
Шедевр защитника «Юве», успех «Арсенала» и удивительная связка «Наполи». Какой день в ЛЧ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android