Видеообзор матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «Олимпиакос»
Поделиться
Накануне состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Арсенал» (Англия) и «Олимпиакос» (Греция). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье (Франция).
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Мартинелли – 12' 2:0 Сака – 90+2'
Видеообзор матча:
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Габриэл Мартинелли открыл счёт на 12-й минуте, Букайо Сака удвоил преимущество команды на 90+2-й минуте.
После этой игры «Арсенал» с шестью очками находится в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Олимпиакос» с одним очком располагается в нижней её части.
Комментарии
- 2 октября 2025
-
11:35
-
11:21
-
11:20
-
11:01
-
11:00
-
10:56
-
10:41
-
10:27
-
10:22
-
10:18
-
10:15
-
10:09
-
09:55
-
09:52
-
09:52
-
09:45
-
09:42
-
09:32
-
09:25
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
07:54
-
07:45
-
07:25
-
07:15
-
07:00
-
06:19
-
06:14
-
06:04
-
05:58