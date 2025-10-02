Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов высказался о сравнениях Максима Глушенкова и Андрея Аршавина

Александр Бубнов высказался о сравнениях Максима Глушенкова и Андрея Аршавина
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов высказался о сравнениях нападающего «Зенита» Максима Глушенкова и экс-вингера сине-бело-голубых Андрея Аршавина.

«Глушенков более универсальный футболист. И если вот так вот в целом брать, их нельзя сравнивать, это разные позиции. Это всё равно что, предположим, Месси с Зиданом сравнивать.

Если посмотреть на них как на игроков группы атаки? Глушенков. Потому что Аршавин играл в основном на фланге. Против него поставить можно хорошего защитника с подстраховкой, и всё, его видно не будет, ему пасы давать не будут. А этот [Глушенков] может в середине, справа, слева, впереди — он свободный художник», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranykkcqb7
Материалы по теме
Генич: не знаю, открою я там инсайд, но действительно были проблемы у Глушенкова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android