Александр Бубнов высказался о сравнениях Максима Глушенкова и Андрея Аршавина

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов высказался о сравнениях нападающего «Зенита» Максима Глушенкова и экс-вингера сине-бело-голубых Андрея Аршавина.

«Глушенков более универсальный футболист. И если вот так вот в целом брать, их нельзя сравнивать, это разные позиции. Это всё равно что, предположим, Месси с Зиданом сравнивать.

Если посмотреть на них как на игроков группы атаки? Глушенков. Потому что Аршавин играл в основном на фланге. Против него поставить можно хорошего защитника с подстраховкой, и всё, его видно не будет, ему пасы давать не будут. А этот [Глушенков] может в середине, справа, слева, впереди — он свободный художник», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».