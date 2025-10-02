Тарханов: у ЦСКА не такая большая проблема с нападающими — команда всё равно забивает

Известный отечественный тренер Александр Тарханов прокомментировал исход встречи «Локомотива» и ЦСКА (0:0, 2:4 пен.) в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«У ЦСКА и «Локомотива» были смешанные составы. В основном играли те, кто не имеет игровой практики в чемпионате. У армейцев есть проблема с нападающими, однако команда всё равно забивает, поэтому это не такая уж большая проблема. Плохо, что форварды ЦСКА не забивают, но они зависят от центральной линии, которая у армейцев играет хорошо. Если Мусаев и остальные нападающие не будут забивать, клуб будет искать качественного форварда», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.