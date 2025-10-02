Тарханов: раньше все тренеры спокойно сидели на лавке, а сейчас все бегают и орут

Российский тренер Александр Тарханов высказался о поведении возглавляющего «Спартак» Деяна Станковича. Серб ранее был отстранён на месяц от матчей под эгидой РФС.

«Без разницы, есть ли Станкович на бровке или нет, он же ставит игру «Спартака». Не думаю, что его отсутствие влияет на команду. Тренеру нужно спокойно себя вести, тогда и команда будет спокойной. Раньше все тренеры спокойно сидели на лавке и анализировали матчи, а сейчас все бегают и орут. Это плохо! Хоть футбол и изменился, но тренер не должен меняться. Раньше наши тренеры и за рубежом эмоционально не реагировали, а команды отлично играли», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.