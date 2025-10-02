Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 2 октября

Расписание матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 2 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 октября, состоятся 18 матчей 1-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги конференций 2 октября (время московское):

  • 19:45. «Динамо» Киев — «Кристал Пэлас»
  • 19:45. «Лозанна» — «Брейдаблик»
  • 19:45. «Ноа» — «Риека»;
  • 19:45. «Зриньски» — «Линкольн»;
  • 19:45. «Ягеллония» — «Хамрун Спартанс»;
  • 19:45. «Лех» — «Рапид»;
  • 19:45. КуПС — «Дрита»;
  • 19:45. «Омония» — «Майнц»;
  • 19:45. «Райо Вальекано» — «Шкендия»;
  • 22:00. «Абердин» — «Шахтёр»;
  • 22:00. «Спарта» — «Шэмрок Роверс»;
  • 22:00. «Фиорентина» — «Сигма»;
  • 22:00. АЕК Ларнака — «АЗ Алкмаар»;
  • 22:00. «Легия» — «Самсунспор»;
  • 22:00. «Целе» — АЕК Афины;
  • 22:00. «Ракув» — «Университатя»;
  • 22:00. «Шелбурн» — «Хеккен»;
  • 22:00. «Слован» — «Страсбург».
Календарь Лиги конференций
Турнирная таблица Лиги конференций
Материалы по теме
Обиженные англичане и третья попытка «Фиорентины». Кто выиграет Лигу конференций?
Обиженные англичане и третья попытка «Фиорентины». Кто выиграет Лигу конференций?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android