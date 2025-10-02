Расписание матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 2 октября
Сегодня, 2 октября, состоятся 18 матчей 1-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги конференций 2 октября (время московское):
- 19:45. «Динамо» Киев — «Кристал Пэлас»
- 19:45. «Лозанна» — «Брейдаблик»
- 19:45. «Ноа» — «Риека»;
- 19:45. «Зриньски» — «Линкольн»;
- 19:45. «Ягеллония» — «Хамрун Спартанс»;
- 19:45. «Лех» — «Рапид»;
- 19:45. КуПС — «Дрита»;
- 19:45. «Омония» — «Майнц»;
- 19:45. «Райо Вальекано» — «Шкендия»;
- 22:00. «Абердин» — «Шахтёр»;
- 22:00. «Спарта» — «Шэмрок Роверс»;
- 22:00. «Фиорентина» — «Сигма»;
- 22:00. АЕК Ларнака — «АЗ Алкмаар»;
- 22:00. «Легия» — «Самсунспор»;
- 22:00. «Целе» — АЕК Афины;
- 22:00. «Ракув» — «Университатя»;
- 22:00. «Шелбурн» — «Хеккен»;
- 22:00. «Слован» — «Страсбург».
