Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Футбол Новости

«Надежду сохраняем». Митрофанов — о возвращении российского футбола в Европу в 2025 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении российских клубов и сборных на международную арену в этом году.

— Дюков не раз говорил, что есть хорошие шансы на возвращение российского футбола на международную арену до конца 2025 года. Остаётся несколько месяцев, нет ощущения, что сейчас они стремятся к нулю?
— Эти шансы к нулю не стремятся. Александр Валерьевич об этом говорил — внешнеполитическая ситуация постоянно меняется. Коллеги из УЕФА и ФИФА за этой обстановкой точно так же следят и на тот момент выражали полную надежду на скорое разрешение конфликта и восстановление. Они и сейчас это выражают, мы свою надежду сохраняем. А что касается позиций национальных ассоциаций, я уверен, если завтра вынести вопрос на голосование конгресса, все будут готовы. А дальнейшая реализация на межгосударственном уровне — отдельный вопрос. Александр Валерьевич, говоря о шансах, опирался и на геополитическую ситуацию, и на позицию ФИФА и УЕФА по этому вопросу, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

