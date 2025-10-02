Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал, сыграет ли Пиняев в матче с «Динамо»

Аудио-версия:
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, сможет ли полузащитник его команды Сергей Пиняев принять участие в матче 11-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо». Игра состоится в эту субботу, 4 октября. Начало — в 19:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
— Какова вероятность, что к дерби с «Динамо» вернётся Пиняев?
— Сергей начал тренироваться в общей группе, и есть большая вероятность, что он будет в заявке. Посмотрим, как он проведёт ближайшие несколько дней. Надеемся, что все свои проблемы со здоровьем он благодаря медицинскому штабу решил, и рассчитываем на него. На 90 минут он пока не готов, это объективная ситуация. Но потихоньку он будет набирать форму, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

По итогам 10 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Динамо» (15) — седьмое. Лидирует в чемпионате России ЦСКА (21).

