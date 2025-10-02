«Министр есть министр». Бывший член исполкома РФС Дворкович — о лимите на легионеров

Бывший член исполкома Российского футбольного союза, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович высказался об увеличении лимита на легионеров в Мир РПЛ. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Самое плохое, если ужесточение лимита просто приведёт к снижению конкуренции, не будет мотивации у российских футболистов. Очень тонкий, непростой вопрос, я не нахожусь сейчас внутри футбола, чтобы полностью оценить это правильно. Но министр есть министр, он принимает решение. Я думаю, что у него есть вотум доверия в этом смысле», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Действующий чемпион России по футболу — «Краснодар». После 10 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА, набравший 21 очко.