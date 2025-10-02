Александр Тарханов: ЦСКА должен постоянно быть в лидерах

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Игра состоится 5 октября.

«Всегда ожидаем от дерби ЦСКА — «Спартак» хорошей игры, потому что команды играют в комбинационный футбол. Вот вчера «Барселона» и «ПСЖ» показали интереснейший матч, создав кучу моментов. Футбол привлекает тем, что команды атакуют, а не отбиваются. Сейчас лидерство ЦСКА в РПЛ номинальное, потому что ещё шесть команд находятся в нескольких очках от них. Если армейцы неудачно сыграют, другой клуб займёт первое место. Однако лидерство команды должно воодушевить футболистов, и ЦСКА должен постоянно быть в лидерах», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.