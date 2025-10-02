Дмитрий Радченко: Соболеву сейчас очень непросто в «Зените»

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко отреагировал на усилившуюся критику в адрес нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Вряд ли Соболев расслабился в последних матчах. В такой команде, как «Зенит», расслабляться нельзя, иначе потеряешь место не только в основном составе, но и перестанешь получать минуты на поле. Не думаю, что он не работает на тренировках, но ему сейчас очень непросто. Мы видим это по последним годам. Но Семак верит в него, и это самое главное. Не думаю, что он расслабился — тут что-то другое», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.