Главная Футбол Новости

«Воронеж — самый футбольный город в стране». Василенко — о своём возвращении в «Факел»

«Воронеж — самый футбольный город в стране». Василенко — о своём возвращении в «Факел»
Комментарии

Новый главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался о возвращении в воронежский клуб. Российский специалист работал во главе «Факела» с 2020 по 2022 год.

«Благодарен руководству клуба за приглашение. Вместе будем идти к намеченной цели. Эмоции переполняют. Я всегда говорил, что Воронеж – самый футбольный город в стране. Цель понятна: «Факел» должен играть в Премьер-Лиге. У нас хороший состав, он соответствует задаче. Всех ребят знаю, с некоторыми игроками хотелось бы поработать. А со многими уже работал раньше. С нетерпением жду встречи с командой, первой тренировки. И, конечно, встречи с болельщиками», — приводит слова Василенко пресс-служба «Факела».

«Факел» занимает третье место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала 24 очка за 12 матчей. На первой строчке располагается костромской «Спартак» (27).

