Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Разгромная победа «Боруссии» — в видеообзоре матча Лиги чемпионов с «Атлетиком»

Аудио-версия:
Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Атлетик» Бильбао. Команды играли на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе в Германии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
4 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Свенссон – 28'     2:0 Чуквуэмека – 50'     2:1 Гурусета – 61'     3:1 Гирасси – 82'     4:1 Брандт – 90+1'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче открыл полузащитник «шмелей» Даниэль Свенссон на 28-й минуте. Во втором тайме на 50-й минуте хавбек Карни Чуквуэмека увеличил преимущество своей команды. На 61-й минуте гости отыграли один мяч усилиями нападающего Горки Гурусеты. На 82-й минуте форвард хозяев поля Серу Гирасси забил гол, а в добавленное время вингер Юлиан Брандт установил окончательный счёт – 4:1.

В 1-м туре ЛЧ немецкая команда сыграла вничью с «Ювентусом» со счётом 4:4, а «Атлетик» проиграл лондонскому «Арсеналу» (0:2).

Новости. Футбол
Все новости RSS

