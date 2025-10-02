Терёхин: Карпин готовит Расулова к РПЛ на случай, если Лунёв и Лещук накосячат

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о конкуренции среди вратарей бело-голубых.

«Карпин правильно делает, что даёт игровую практику Расулову в Кубке России — это перспективный вратарь. Мне кажется, что мальчишке будет тяжело в РПЛ, ведь есть Лунёв и Лещук. Думаю, Курбан будет постоянно играть в кубковых матчах. Возможно, он дорос до РПЛ, но тренер не будет рисковать. Если Лунёв и Лещук будут постоянно «привозить», его поставят в основу. Возможно, Карпин готовит его к РПЛ на случай, если оба вратаря накосячат. Опять же в Кубке России Расулов играет достойно с командами из РПЛ», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.