Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Терёхин: Карпин готовит Расулова к РПЛ на случай, если Лунёв и Лещук накосячат

Терёхин: Карпин готовит Расулова к РПЛ на случай, если Лунёв и Лещук накосячат
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о конкуренции среди вратарей бело-голубых.

«Карпин правильно делает, что даёт игровую практику Расулову в Кубке России — это перспективный вратарь. Мне кажется, что мальчишке будет тяжело в РПЛ, ведь есть Лунёв и Лещук. Думаю, Курбан будет постоянно играть в кубковых матчах. Возможно, он дорос до РПЛ, но тренер не будет рисковать. Если Лунёв и Лещук будут постоянно «привозить», его поставят в основу. Возможно, Карпин готовит его к РПЛ на случай, если оба вратаря накосячат. Опять же в Кубке России Расулов играет достойно с командами из РПЛ», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Карпин объяснил нереализованные пенальти Миранчука и Гладышева в игре с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android