Красивый гол и драматичная концовка — в видеообзоре матча ЛЧ «Вильярреал» — «Ювентус»

Накануне состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Вильярреал» и туринский «Ювентус». Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче открыл нападающий испанцев Жорж Микаутадзе на 18-й минуте. Во втором тайме защитник «зебр» Федерико Гатти сравнял счёт на 49-й минуте, а на 56-й минуте форвард Шику Консейсау вывел туринцев вперёд. На 90-й минуте защитник «Вильярреала» Ренату Вейга забил гол и установил окончательный счёт – 2:2.

В 1-м туре ЛЧ итальянцы сыграли вничью с дортмундской «Боруссией» со счётом 4:4, а «Вильярреал» уступил лондонскому «Тоттенхэму» (0:1).