Футболист «Спартака» Зорин: мы сыграли против «Пари НН» не так, как должны

Футболист «Спартака» Даниил Зорин прокомментировал исход встречи с «Пари НН» в рамках 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

«Если сравнивать предыдущий матч с «Нижним» в РПЛ и этот в Кубке, то та игра была без шансов для соперника, а эта получилась очень тяжёлой. Мы сыграли не так, как должны были, как готовились. Где-то не проявили свои лучшие качества», — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.

Напомним, в составе гостей отличились Ливай Гарсия (с пенальти) и Жедсон Фернандеш, забивший на 90+3-й минуте матча и принёсший победу москвичам. У хозяев единственный гол на счету Хуана Босельи.