Футболист «Спартака» Зорин: мы сыграли против «Пари НН» не так, как должны
Поделиться
Футболист «Спартака» Даниил Зорин прокомментировал исход встречи с «Пари НН» в рамках 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17' 1:1 Босельи – 28' 1:2 Фернандеш – 90+3'
Удаления: Карич – 83' / нет
«Если сравнивать предыдущий матч с «Нижним» в РПЛ и этот в Кубке, то та игра была без шансов для соперника, а эта получилась очень тяжёлой. Мы сыграли не так, как должны были, как готовились. Где-то не проявили свои лучшие качества», — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.
Напомним, в составе гостей отличились Ливай Гарсия (с пенальти) и Жедсон Фернандеш, забивший на 90+3-й минуте матча и принёсший победу москвичам. У хозяев единственный гол на счету Хуана Босельи.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 октября 2025
-
13:09
-
13:02
-
12:47
-
12:38
-
12:35
-
12:34
-
12:30
-
12:25
-
12:22
-
12:12
-
12:01
-
11:55
-
11:46
-
11:46
-
11:35
-
11:21
-
11:20
-
11:01
-
11:00
-
10:56
-
10:41
-
10:27
-
10:22
-
10:18
-
10:15
-
10:09
-
09:55
-
09:52
-
09:52
-
09:45
-
09:42
-
09:32
-
09:25
-
09:25
-
09:20