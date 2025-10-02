Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он пошутил». В РФС призвали не цепляться к министру спорта из-за слов о Сергее Семаке

«Он пошутил». В РФС призвали не цепляться к министру спорта из-за слов о Сергее Семаке
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов призвал болельщиков не цепляться к министру спорта РФ Михаилу Дегтярёву из-за слов о главном тренере санкт-петербургского «Зенита» Сергее Семаке. Ранее чиновник заявил, что не знает, кто такой Семак.

«Михаил Владимирович пошутил. Не стоит к нему цепляться из-за этих слов», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Сергей Семак — многократный чемпион России по футболу. Сергей выигрывал российское первенство и в качестве игрока, и в качестве тренера. Под его руководством «Зенит» шесть раз подряд становился победителем Мир РПЛ.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Надежду сохраняем». Митрофанов — о возвращении российского футбола в Европу в 2025 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android