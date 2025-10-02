«Он пошутил». В РФС призвали не цепляться к министру спорта из-за слов о Сергее Семаке

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов призвал болельщиков не цепляться к министру спорта РФ Михаилу Дегтярёву из-за слов о главном тренере санкт-петербургского «Зенита» Сергее Семаке. Ранее чиновник заявил, что не знает, кто такой Семак.

«Михаил Владимирович пошутил. Не стоит к нему цепляться из-за этих слов», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Сергей Семак — многократный чемпион России по футболу. Сергей выигрывал российское первенство и в качестве игрока, и в качестве тренера. Под его руководством «Зенит» шесть раз подряд становился победителем Мир РПЛ.