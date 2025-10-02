Скидки
Адвокаты Смолова подали ходатайство по делу об инциденте в «Кофемании»

Адвокаты экс-нападающего московского «Динамо» и «Краснодара» Фёдора Смолова подали ходатайство по делу об инциденте в кафе «Кофемания». В сентябре 2025 года стало известно, что в отношении Смолова возбудили уголовное дело. Поводом стала драка спортсмена с двумя мужчинами в «Кофемании» на Большой Никитской улице в Москве.

«По нашей информации, дело Фёдора Смолова для предварительного расследования (дознания) передано в Управление организации дознания Главного управления МВД РФ по городу Москве. Кроме того, сообщаем, что подано ходатайство о проведении судебно-медицинской ситуационной экспертизы предполагаемых телесных повреждений потерпевшего.

Это сделано в том числе на основании данных видеозаписи, которая была приобщена к материалам уголовного дела», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко представители защиты Фёдора Смолова.

