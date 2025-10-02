Скидки
Главная Футбол Новости

Созин: вы видели игру Пополитова за ЦСКА? Он пробьётся в основу, даже если лимит отменят

Созин: вы видели игру Пополитова за ЦСКА? Он пробьётся в основу, даже если лимит отменят
Футбольный эксперт Андрей Созин высказался по итогам матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Локомотивом» (0:0, 4:2 пен.), отдельно отметив молодого полузащитника армейцев Глеба Пополитова.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
2 : 4
ЦСКА
Москва

«После матча ЦСКА и «Локомотива» в Кубке есть два впечатления: во-первых, эти игры стали себя немного оправдывать. Больше 22 тысяч человек, ротации стало поменьше, клубы отнеслись к игре достаточно серьёзно. Хотя спортивный результат именно вчера там был не так важен.

А второе впечатление – это Глеб Пополитов. Да, сейчас снова спорят о лимите, о его формуле и математике: всё это мы проходим раз в три-четыре года. Но вы видели игру этого парня 2007 года рождения? Скажите, зачем ему лимит? Так ярко вышел! Так многообещающе! Если он и при нынешнем лимите пробивает себе дорогу в состав, делая это так здорово, ему вообще не нужны никакие специальные условия. Он пробьётся в основу, даже если лимит вообще отменят. Вчера Пополитов выглядел круче, чем в своё время при дебюте Жирков.

Есть ли смысл что-то менять, когда появляются такие ребята? Когда есть талант и желание – человек пробьётся в состав и будет играть. Даже с южноамериканцами в команде. Сейчас кажется, что он сильнее этих новичков – и своё место отвоюет. Главное, чтобы и дальше было доверие от тренеров и клуба», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

