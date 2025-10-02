Видеообзор матча Лиги чемпионов «Байер» — ПСВ

Вчера, 1 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между немецким «Байером» и голландским ПСВ. Игра, проходившая на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия), завершилась вничью со счётом 1:1.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На пятой минуте полузащитник ПСВ Иван Перишич открыл счёт в матче, однако после просмотра VAR гол был отменён. На 65-й минуте нападающий Кристиан Кофане забил первый гол и вывел «Байер» вперёд. На 72-й минуте полузащитник гостей Исмаэль Сайбари установил окончательный счёт — 1:1.

В следующем туре немецкая команда встретится с французским «ПСЖ». Голландский клуб сыграет с итальянским «Наполи». Оба матча состоятся 21 октября.