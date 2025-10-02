Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Шикунов: в «Спартаке» не обратили внимания на Пополитова, хотя у него большой потенциал

Шикунов: в «Спартаке» не обратили внимания на Пополитова, хотя у него большой потенциал
Функционер Александр Шикунов, близкий к «Спартаку-2» и агенту Павлу Андрееву, высказался о молодом полузащитнике ЦСКА Глебе Пополитове.

«Пополитов также хорошо вышел в матче РПЛ с «Балтикой», где не потерялся. В игре с «Локомотивом» очень понравился: создал хороший момент и мог сам забивать. Для дебюта в стартовом составе — это очень хорошо. Глеб сыграл пять матчей за «Чайку» и перешёл в ЦСКА. Он очень здорово выглядел в Первой лиге, и люди не просто так обратили на него внимание — он выделялся на уровне ФНЛ. У него отличная скорость, обучаемость, хорошая школа, агрессивно атакует и не боится идти в обводку. Это очень интересный футболист.

А на секундочку, ещё этим летом он был в «Спартаке», играя за вторую команду. Но в основной команде большое количество футболистов на эту позицию, поэтому на него не обратили внимания. Если смотреть на его карьеру, грубо говоря, парень выбился в большой футбол из села. У Глеба большой потенциал. В дальнейшем я вижу такой ЦСКА: слева Глебов, справа Пополитов, а в центре Кисляк. У армейцев собирается очень серьёзный русский костяк. Глеб также может сыграть на позиции центрального нападающего, но лучше выглядит на фланге — там есть простор, куда он врывается. Однако он ещё молод, возможно, получится и в середине нападения», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

