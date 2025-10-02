Игрок «Пари НН» Майга: одна ошибка решает исход матчей с командами уровня «Спартака»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:2).
«В Москве против «Спартака» мы высоко прессинговали и из-за этого много ошибались. В этом же матче ждали соперника в обороне и играли на контратаках. Первый тайм получился отличным, я очень доволен. Мы имели много моментов, которые обязаны были реализовать, но не сделали этого. Во втором тайме «Спартак» усилил игру, выпустив игроков основного состава и перейдя на схему с четырьмя защитниками вместо трёх. Это говорит о том, насколько хорошо мы действовали в первом тайме. Когда играешь с такими командами, как «Спартак», даже незначительная ошибка решает исход матча. Очень обидно», — сказал Майга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.
