Самые дорогие билеты на финал ЧМ-2026 стоят $ 6730, самые дешёвые — $ 2030

Интернет-издание The Athletic сообщило, что самые дорогие билеты на финал чемпионата мира — 2026 стоят $ 6730, а самые дешёвые — $ 2030. При этом, по данным источника, цены на групповой этап варьируются от $ 60 до $ 620.

Отмечается, что болельщики могут приобрести билеты на места в матчах групповой стадии одной из четырёх категорий:

Категория 1: от 410 до 620 (здесь и далее — в долларах);

Категория 2: от 310 до 465;

Категория 3: от 140 до 215;

Категория 4: от 60 до 105.

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com ИГРАТЬ

Категории билетов на финал выглядят следующим образом:

Категория 1: 6730;

Категория 2: 4210;

Категория 3: 2790;

Категория 4: 2030.

ЧМ-2026 пройдёт в трёх странах: США, Мексике и Канаде.