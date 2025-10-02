Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер назвал «Арсенал» фаворитом ЛЧ после матчей 2-го тура общего этапа

Комментарии

Суперкомпьютер Opta назвал лондонский «Арсенал» фаворитом Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 после завершения матчей 2-го тура общего этапа. Шансы «канониров» на победу в турнире оцениваются в 18,09%. На втором месте находится «Ливерпуль» (14,70%), на третьем — французский «Пари Сен-Жермен» (13,96%).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале турнира сезона-2024/2025 парижане разгромили миланский «Интер» (5:0).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Победитель турнира квалифицируется в общий этап Лиги чемпионов УЕФА следующего сезона, а также получит право принять участие в матче за Суперкубок УЕФА — 2026.

