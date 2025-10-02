Дмитрий Радченко: «Спартаку» не помогает отсутствие Станковича на бровке

Бывший российский футболист Дмитрий Радченко высказался о предстоящем дерби ЦСКА и «Спартака», которое состоится в рамках 11-го тура Мир РПЛ. Игра состоится 5 октября.

«Матч между ЦСКА и «Спартаком» — дерби всех времён! Я сам играл в таких матчах. Понятно, что это будет матч тура, но, как и во всех дерби, шансы 50 на 50. «Спартак» прибавил в последних турах и набрал очки, нас ждёт серьёзное противостояние. Конечно, красно-белым не помогает отсутствие Станковича на бровке. Тренер должен быть рядом с полем.

Футболисты ЦСКА понимают, что это серьёзное дерби, но не думаю, что они испытывают из-за этого давление. Армейцы играют в раскрепощённый и интересный футбол, от которого получают удовольствие. Они не будут отходить от своей игры в матче со «Спартаком», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.