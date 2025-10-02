Видеообзор разгромной победы «Ньюкасла» в матче Лиги чемпионов с «Юнионом»

Накануне состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Юнион» (Бельгия) и «Ньюкасл Юнайтед» (Англия). Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе. В качестве главного арбитра встречи выступил Урс Шнидер (Швейцария).
Видеообзор матча:
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Ник Вольтемаде открыл счёт на 17-й минуте, Энтони Гордон реализовал пенальти на 43-й минуте, а на 64-й минуте он оформил дубль, вновь забив с «точки». Харви Барнс на 81-й минуте забил четвёртый мяч гостей.
После этой игры «Юнион» с тремя очками располагается в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Ньюкасл Юнайтед» с тремя очками находится в верхней её части.
