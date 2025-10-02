Александр Шикунов объяснил, почему сорвался трансфер Коледина в ЦСКА

Функционер Александр Шикунов, близкий к «Спартаку-2» и агенту Павлу Андрееву, объяснил, почему сорвался переход Юрия Коледина из стана красно-белых в ЦСКА. В итоге игрок присоединился к «Пари НН».

— Почему у Юрия Коледина не получилось перейти в ЦСКА?

— В ЦСКА позиции правого и левого защитника укомплектованы: там Гаич, Мойзес, Круговой. Там ему было бы тяжело, а ему нужна игровая практика, которую вряд ли он получил бы в ЦСКА сегодня. Ему нужно время, чтобы туда попасть, ведь там очень сильные крайние защитники. Мы все вместе проанализировали, что ему нужно играть сейчас. Но Юрий очень прилично выглядел в «Риеке», однако новым американским спонсорам не совсем подошла кандидатура российского футболиста, — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.