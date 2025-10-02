Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-спортдиректор ЦСКА Мовсесьян: в потенциале Пополитов — футболист мирового масштаба

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян высказался о молодом полузащитнике армейцев Глебе Пополитове, высоко оценив уровень хавбека в перспективе.

«Смотрел матч ЦСКА с «Локомотивом» и видел предыдущий выход Пополитова на замену. Давайте спокойно оценивать ситуацию. Глеб делает то, что и должен: берёт на себя инициативу, старается проявить себя. Были очень интересные индивидуальные моменты, которые сейчас все обсуждают, — ровно то же он делал на уровне Второй и Первой лиг. Очень рад, что их Глеб перерос. Парень серьёзный.

В слова селекционеров всегда можно ткнуть. Напомнить и сказать, прав он был или нет. Тренеры тоже чаще всего избегают прогнозов. Не факт, что даже выдающийся специалист правильно спрогнозирует потенциал игрока. Даже если футболист всё правильно сделает, могут случиться травмы, неподходящие тренеры, девушки. Для роста молодых игроков это трудности. Но Глеб Пополитов в потенциале игрок национальной команды России. Далеко не каждый достигает такого уровня. Даже если брать европейские стандарты по скаутингу, ко всему таланту и умениям у Пополитова есть и физические данные. При этом можно и дальше мышцы наращивать, развиваться. В потенциале это игрок мирового масштаба», — сказал Мовсесьян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

