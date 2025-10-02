Шпилевский: «Пари НН» не хватает глубины состава, в отличие от «Спартака»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о поражении своей команды в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 со «Спартаком» (1:2).

«Я всегда ребятам говорю, что мы должны делать всё, что в наших силах, чтобы исходы матчей зависели только от нас. Не могу залезть в голову футболистам «Спартака», была недооценка или нет, могу говорить только о моей команде. Минут 70 в нашем исполнении получились топовыми. Не хватило только глубины состава, в отличие от «Спартака». Повторюсь, что я горжусь ребятами: могу так говорить, потому что я и мой тренерский штаб можем видеть и анализировать изменения, потому что мы видим команду каждый день. Вижу, что многие так называемые диванные эксперты сидят и дают свои оценки, но они судят, по всей видимости, посмотрев наш матч раз в месяц или вовсе увидев какие-то фрагменты», — приводит слова Шпилевского сайт «Пари НН».