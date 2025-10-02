«Мы не «Спартак» или «Зенит». Тренер «Пари НН» пожаловался на судейство

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский пожаловался на судейство после поражения своей команды в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 со «Спартаком» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).
«На результате в том числе сказалось удаление Карича, и, кстати, считаю, что вторая жёлтая карточка была показана незаслуженно. На результат влияют многие факторы.
В сегодняшнем матче за минимальный контакт дают пенальти, да ещё после нашего гола. Думаете, ментально такие моменты не бьют по команде? Наверное, все думают: а, ничего страшного, впереди ещё 70 минут времени. Но мы не «Спартак», «Динамо» или «Зенит», которые могут пропустить, а потом забить пять. Нам очень тяжело, особенно в этом сезоне», — приводит слова Шпилевского сайт «Пари НН».
