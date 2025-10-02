Главный тренер «Пари НН» оценил перешедшего из «Спартака» Юрия Коледина

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский оценил новичка команды Юрия Коледина. Он перебрался в нижегородский клуб в статусе свободного агента после ухода из «Спартака».

«Ценю его работоспособность и мышление. Когда познакомился с Юрой, был приятно удивлён: он здраво рассуждает, по-европейски смотрит на вещи. В моём понимании по-европейски, это значит профессионализм.

Юра был на просмотре в «Риеке», был впечатлён тренировочным процессом и скоростями. Он не ищет лёгких путей, хочет развиваться, чему подтверждение переход в «Пари НН». Этот шаг описывает его характер. Он большой молодец, но нужна стабильность. Чувствуется, что Юра играет с большим сердцем, самоотдачей – это радует. Такие ребята нам нужны», — приводит слова Шпилевского сайт «Пари НН».