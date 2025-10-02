Скидки
Главный тренер «Пари НН» оценил перешедшего из «Спартака» Юрия Коледина

Главный тренер «Пари НН» оценил перешедшего из «Спартака» Юрия Коледина
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский оценил новичка команды Юрия Коледина. Он перебрался в нижегородский клуб в статусе свободного агента после ухода из «Спартака».

«Ценю его работоспособность и мышление. Когда познакомился с Юрой, был приятно удивлён: он здраво рассуждает, по-европейски смотрит на вещи. В моём понимании по-европейски, это значит профессионализм.

Юра был на просмотре в «Риеке», был впечатлён тренировочным процессом и скоростями. Он не ищет лёгких путей, хочет развиваться, чему подтверждение переход в «Пари НН». Этот шаг описывает его характер. Он большой молодец, но нужна стабильность. Чувствуется, что Юра играет с большим сердцем, самоотдачей – это радует. Такие ребята нам нужны», — приводит слова Шпилевского сайт «Пари НН».

