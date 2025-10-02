Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак рассказал о ситуации с получившим травму Жерсоном

Сергей Семак рассказал о ситуации с получившим травму Жерсоном
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что бразильский полузащитник команды Жерсон пока не занимается в общей группе сине-бело-голубых. В субботу, 4 октября, «Зенит» встретится с тольяттинским «Акроном» на выезде в матче 11-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Жерсон, мы видели, вышел на разминку. Это только разминка или он полностью может работать в общей группе?
— Пока это только разминка. Ждём, когда он будет больше работать с командой.

— Уточняющий вопрос. Помимо Жерсона, все остальные готовятся к игре?
— Остальные — да, готовятся, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranykkcqb7

«Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего ЦСКА на два очка.

Материалы по теме
«Он пошутил». В РФС призвали не цепляться к министру спорта из-за слов о Сергее Семаке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android