Сергей Семак рассказал о ситуации с получившим травму Жерсоном

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что бразильский полузащитник команды Жерсон пока не занимается в общей группе сине-бело-голубых. В субботу, 4 октября, «Зенит» встретится с тольяттинским «Акроном» на выезде в матче 11-го тура Мир РПЛ.

— Жерсон, мы видели, вышел на разминку. Это только разминка или он полностью может работать в общей группе?

— Пока это только разминка. Ждём, когда он будет больше работать с командой.

— Уточняющий вопрос. Помимо Жерсона, все остальные готовятся к игре?

— Остальные — да, готовятся, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего ЦСКА на два очка.