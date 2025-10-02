Скидки
Дмитрий Радченко считает, что «Динамо» выходит из кризиса

Бывший российский футболист Дмитрий Радченко полагает, что московское «Динамо» постепенно выходит из кризиса, в который бело-голубые угодили на старте сезона Мир РПЛ. После 10 туров чемпионата России «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков.

«Динамо» потихоньку выходит из кризиса — восстановился тот же Тюкавин, и все футболисты начинают понимать требования Карпина. По составу динамовцы — очень серьёзный соперник в борьбе за самые высокие места. «Локомотиву» в этой игре будет очень непросто», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

