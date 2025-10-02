Сёмин: результат «Карабаха» в Лиге чемпионов — это не сенсация

Известный отечественный специалист Юрий Сёмин высказался о результатах «Карабаха» в Лиге чемпионов. На общем этапе турнира азербайджанцы обыграли «Бенфику» (3:2) и «Копенгаген» (2:0).

«На мой взгляд, результат «Карабаха» в Лиге чемпионов — это не сенсация. В команде давно работает очень хороший тренер Гурбанов. Во-вторых, «Карабах» в каждом еврокубковом турнире всегда очень достойно выступает.

И, на мой взгляд, они соответствуют выходу в Лигу чемпионов, они ещё могут сделать определённые сюрпризы. У них очень хорошая команда. Тренер «Карабаха» работает в клубе очень давно, он фактически создал эту команду с нуля. Вот она и двигается вперёд», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.