Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Сёмин: результат «Карабаха» в Лиге чемпионов — это не сенсация

Известный отечественный специалист Юрий Сёмин высказался о результатах «Карабаха» в Лиге чемпионов. На общем этапе турнира азербайджанцы обыграли «Бенфику» (3:2) и «Копенгаген» (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 19:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 0
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Зубир – 28'     2:0 Аддай – 84'    

«На мой взгляд, результат «Карабаха» в Лиге чемпионов — это не сенсация. В команде давно работает очень хороший тренер Гурбанов. Во-вторых, «Карабах» в каждом еврокубковом турнире всегда очень достойно выступает.

И, на мой взгляд, они соответствуют выходу в Лигу чемпионов, они ещё могут сделать определённые сюрпризы. У них очень хорошая команда. Тренер «Карабаха» работает в клубе очень давно, он фактически создал эту команду с нуля. Вот она и двигается вперёд», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сенсация «Карабаха» в Лиге чемпионов продолжается! Теперь плей-офф не кажется чудом. Видео
Новости. Футбол
Все новости RSS

