Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Недопустимо». Ненад Сакич раскритиковал игру «Спартака» в победном матче с «Пари НН»

«Недопустимо». Ненад Сакич раскритиковал игру «Спартака» в победном матче с «Пари НН»
Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался по итогам матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН». Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали гости.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17'     1:1 Босельи – 28'     1:2 Фернандеш – 90+3'    
Удаления: Карич – 83' / нет

«Недопустимо выходить на матч с таким настроем, не борясь за каждый мяч. Такого отношения не простит ни один соперник, так никого не обыграть. И «Пари НН» это сегодня показал. При всём уважении к сопернику это команда не такого высокого качества. Но своим желанием и стремлением она доставила нам неприятности. Мы «Спартак» и должны биться за первое место всегда, в том числе в группе Кубка России. И в последнем туре в Махачкале должны в любом случае играть на победу. А что касается предстоящего дерби с ЦСКА, то там дополнительной мотивации не нужно», — приводит слова Сакича официальный сайт «Спартака».

После этой игры «Спартак» занимает второе место в группе С с 10 очками, красно-белые вышли в плей-офф Пути РПЛ турнира. «Пари НН» с тремя очками находится на третьей строчке.

