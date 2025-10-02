Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь ЦСКА Тороп высказался о лидерстве команды в РПЛ

Вратарь ЦСКА Тороп высказался о лидерстве команды в РПЛ
Комментарии

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп высказался о лидерстве армейцев в чемпионате России. По итогам 10 туров Мир РПЛ ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

«Треть чемпионата — очень мало. Как показывает опыт, вообще нельзя на это смотреть. Нужно выходить и выдавать максимум, чтобы болельщики нами гордились. Приятно, что мы на первом месте, но главное — идти дальше», — сказал Тороп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В следующем матче внутреннего первенства ЦСКА сыграет с московским «Спартаком» на домашней арене. Игра пройдёт в воскресенье, 5 октября, и начнётся в 16:30 мск.

Материалы по теме
Экс-спортдиректор ЦСКА Мовсесьян: в потенциале Пополитов — футболист мирового масштаба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android