Вратарь ЦСКА Тороп высказался о лидерстве команды в РПЛ

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп высказался о лидерстве армейцев в чемпионате России. По итогам 10 туров Мир РПЛ ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

«Треть чемпионата — очень мало. Как показывает опыт, вообще нельзя на это смотреть. Нужно выходить и выдавать максимум, чтобы болельщики нами гордились. Приятно, что мы на первом месте, но главное — идти дальше», — сказал Тороп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В следующем матче внутреннего первенства ЦСКА сыграет с московским «Спартаком» на домашней арене. Игра пройдёт в воскресенье, 5 октября, и начнётся в 16:30 мск.