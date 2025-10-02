Александр Бубнов рассказал, какой вопрос ему интересно задать Максиму Глушенкову

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, какой вопрос он хотел бы задать полузащитнику «Зенита» Максиму Глушенкову.

«Максим, вот тебе «Манчестер Сити», «Барселона», «Реал», «Бавария». Вот мне интересно, куда он пойдёт? И тебя берут 100%. Куда ты пойдёшь? Вот сразу можно определить, как он себя оценивает. А если он вдруг мне скажет: «Я туда не пойду. Я не соответствую». И что мы будем говорить? А если он пойдёт в «Реал» или в «Барселону»? Вот тогда мы и определим — что из себя Глушенков. А так мы можем о чём угодно говорить, это всё болтовня», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».